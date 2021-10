Espada com 900 anos e um metro de comprimento descoberta na costa de Israel

A lâmina com cerca de metro de comprimento estava no fundo do mar Mediterrâneo na costa do Carmel, a cinco metros de profundidade, incrustada com organismos marinhos.







O tamanho e forma sugerem que a espada terá pertencido a um guerreiro cruzado, associado ao facto de ter sido encontrada a poucos quilómetros do castelo de Atlit, que foi uma fortaleza cruzada.





"A espada, que foi preservada em perfeitas condições, é um achado lindo e raro e, evidentemente, pertencia a um cavaleiro cruzado", disse Nir Distelfeld, inspetor da Unidade de Prevenção de Roubo da Autoridade de Antiguidades de Israel (AAI), em comunicados citado no Livescience.







"É emocionante encontrar um objeto tão pessoal, levando-nos 900 anos numa viagem através do tempo, para uma era diferente, com cavaleiros, armaduras e espadas."





A boa preservação da espada deve-se à grande camada de areia que permaneceu por cima ao longo dos séculos, conservando-a sem oxigénio.





Atualmente pesa cerca de 5-6 kg devido à incrustação de pedras e conchas, mas a espada em si pesará 1-2 kg, dizem os arqueólogos da AAI.

Ronen Zvulun - Reuters







Perto da espada, o mergulhador Shlomi Katzin também encontrou uma variedade de pedras e âncoras de metal e fragmentos de cerâmica.







A diversidade dos achados arqueológicos na mesma zona sugerem que a enseada natural, perto da cidade portuária de Haifa, poderia ser usada como ancoradouro natural para navios que procuravam abrigo. Esse recanto estaria em uso desde a Idade do Bronze Final, pelo menos 4.000 anos atrás.





"Essas condições atraíram navios mercantes ao longo dos tempos, deixando para trás ricos achados arqueológicos", acrescentou a AAI.





A descoberta deste e outros conjuntos arqueológicos depende da sorte. O movimento das águas alteram facilmente o fundo do mar, ora tapando, ora revelando os artefactos.







Kobi Sharvit, Diretor da Unidade de Arqueologia Marinha da AAI, sublinha a importância do sentimento de cidadania das pessoas que encontram estes objetos e partilham a informação com as autoridades.







Katzin recebeu um diploma de agradecimento por alertar os arqueólogos.







"É de vital importância relatar tais descobertas." destacou Sharvit.

Depois de ser limpa, estudada e restaurada, a espada será exibida ao público, acrescentou a AAI.

As Cruzadas foram um conjunto de expedições militares que ocorreram aproximadamente entre 1095 e o final do século XIII. Durante esse período, muitos cavaleiros europeus viajaram para a Terra Santa numa missão promovida pela igreja cristã para recuperar território aos governos muçulmanos que estavam em expansão.