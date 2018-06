Espetáculo sobre imigrantes portugueses em Great Yarmouth estreia-se hoje em Portugal

Lusa15 Jun, 2018, 13:55 | Cultura

De Great Yarmouth, pequena vila com cerca de 40 mil habitantes, saíram os intérpretes lusófonos Ana Moreira, Maria do Carmo Ferreira, Pedro Cassimo e Sérgio Cardoso de Pinho, da comunidade portuguesa, juntando-se ao esloveno Ivan Ammon e aos ingleses Peter Dewar, Richard Raymond, Robert Elliot e Victoria River, compondo o elenco da obra de Marco Martins, que começou numa ideia original de Renzo Barsotti.

A equipa propôs-se retratar a atualidade política e a dinâmica pessoal e comunitária daquela comunidade, bastante numerosa naquela zona da costa leste, o que foi possível através do trabalho com os portugueses da fábrica Bernard Mathews, onde se transformam perus em produtos para consumo doméstico. O título, "Provisional figures", remete para a designação estatística de imigrantes, em situação indefinida ou provisória, no Reino Unido.

"É totalmente diferente apresentar esta peça no contexto inglês e no português, até porque em Inglaterra, no Festival de Norfolk e Norwich, aconteceu num teatro em Great Yarmouth", explicou à Lusa o realizador e encenador, que reforça ainda o "contexto muito particular" para o público português do projeto que iniciou há quase dois anos.

Depois da crise de 2008, a migração portuguesa que respondeu ao aumento do desemprego levou a um fluxo migratório "diferente do [feito para] França, nos anos 1970 e 1980", sendo que em Portugal se "romantiza" o que é "desconhecido em absoluto sobre este tipo de situações".

Assim, se em Inglaterra foi "muito mais um espetáculo como reflexão dentro da própria comunidade", em Portugal haverá a possibilidade de "uma reflexão mais abrangente" e a oportunidade de ultrapassar "um certo cliché e desconhecimento das condições de trabalho neste tipo de locais".

"Para o público português, esta é uma peça muito violenta, por causa desta realidade de grande dureza, e que é desconhecida", completou.

O regresso dos portugueses ao país de origem, para a representação da peça, causou-lhes "uma comoção muito grande", disse Marco Martins à Lusa.

"É um alívio chegar cá", saindo de um local "muito árido e que é um pouco como o fim do mundo", onde estão inseridos numa comunidade, Great Yarmouth, onde 71,5% das pessoas votaram para sair da União Europeia no referendo do `Brexit`.

Com um equilíbrio entre os trabalhadores portugueses, numa fábrica de transformação animal, e habitantes locais ingleses, a construção do espetáculo assentou em "encontrar os pontos comuns e pontos de rutura", depois de várias entrevistas e outros processos.

"Numa conversa com [o escritor] Gonçalo M. Tavares, que me deu ajuda dramática no projeto e escreveu o programa, começámos a ideia de se falar sobre todas estas questões, não a partir do racional, mas do animal", revelou Marco Martins.

Confrontando a realidade "muito violenta" do trabalho naquele tipo de indústria com "a falta de perceção total" de alguns ingleses sobre o que faziam os portugueses, "Provisional Figures" aborda depois as vidas pessoais de cada um e os dilemas e dramas que enfrentam, como a falta de descanso ou as lesões que sofrem.

"Todos estes trabalhadores no espetáculo sofreram lesões, algumas gravíssimas, de ancas deslocadas a ombros com ossos sobrepostos, lesões de grande esforço. Depois há tempos de paragem muito curtos para um trabalho duro, e condições de descanso muito más. (...) Estas pessoas têm um tempo de descanso muito reduzido, entre preocupações com a vida e filhos, e há quem durma, em média, só três horas" por dia, contou.

Além da construção dramatúrgica, também foram adicionados "alguns textos literários, de Elizabeth Costello ou Mark Twain", entre outros nomes, e a cenografia reflete "um dispositivo de `passerelle` de moda, em que desfilam como se fossem modelos, colocando os dois lados em confronto" e criando um conflito "de um público face a outro público", de cada lado da passagem.

Aliado a um trabalho sobre o corpo e o movimento, com a inclusão de "alguns movimentos coreográficos do nosso lado mais animal, e outros que remetem para elementos humanos", está também a dicotomia homem-máquina.

Olha-se para um trabalho "muito repetitivo a nível manual que se assemelha ao movimento das máquinas", e que se repete uma vida inteira, ou ainda para a associação de trabalho manual, "a falta de habilidade intelectual, uma coisa totalmente errada".

No novo fluxo migratório provocado pela crise de 2008, a saída começou "por pessoas que já tinham passado a meia idade, porque não tinham trabalho, e estão agora, há dez anos ou quase a trabalhar em Inglaterra, já estão à procura da reforma inglesa".

Em maio, uma das intérpretes, Maria do Carmo Ferreira, lembrou à Lusa, em reportagem em Great Yarmouth, o choque que sentiu ao entrar na unidade industrial pela primeira vez, e ver que o trabalho consistia em desmanchar os animais acabados de abater, repulsa que levou muitos "homens grandes a chorar" e a desistir.

Outra das protagonistas, Victoria River, admitiu que a peça acaba por mostrar "a forma como o mundo mudou e Great Yarmouth mudou desde quando era pequena até agora", enquanto a cabo-verdiana Ana Moreira, que testemunhou ataques racistas, espera que o espetáculo mude mentalidades na cidade.

"Somos estrangeiros, mas também podemos juntar-nos e unir-nos com os ingleses e fazer coisas bonitas como é este teatro, que vai ser bonito para a cidade", reivindica.

A peça estreia-se hoje, em Portugal, pelas 21:30, sendo reposta no sábado, pelas 19:00, antes de rumar a Lisboa, de 28 de junho a 04 de julho, onde vai estar em cena no Teatro Maria Matos, integrada no ciclo Migrações.