"Esta vitória vai ser muito importante" afirma Salvador Sobral

Apesar do cansaço, Salvador Sobral respondeu com humor às perguntas do sjornalistas na sua primeira conferência de imprensa à chegada a Lisboa.



O vencedor do Festival da Eurovisão acrescentou que espera que a vitória ajude a cultura portuguesa, já que o turismo vai de certeza ajudar - e pedindo desculpa à RTP pelo que vai ter de gastar para organizar o próximo Festival em 2018.



"Não no compromete de maneira nenhuma e é muito importante" para a cultura, sublinhou Salvador Sobral.



"Esta vitória vai ser muito importante para a cultura portuguesa", referiu "sem quere ser prepotente mas sendo-o".



Já a sua irmã, Luísa, compositora da canção vencedora, afirmou que sempre fez sentido cantar em português, já que, "o que é importante nisto tudo é sentir o que se está a dizer", recordando que alguns interpretes de outros países cantavam em inglês sem sequer saber o idioma.



O prémio grande vai para "casa dos nossos pais" e o "pequenino para a RTP", revelaram os dois irmãos, agradecendo todo o apoio recebido pela televisão pública.



"Foi uma família" e "ninguém nos tentou moldar em nada", afirmaram, sublinhando a aposta ganhadora da RTP na diferença.



Além do Festival, "Amar pelos dois" valeu a Luísa Sobral o prémio de composição e a Salvador o de intérprete, atribuídos pelos comentadores e pelos compositores das outras delegações.



Portugal venceu igualmente a votação dos júris dos vários países e os televotos dos espectadores, obtendo a pontuação final recorde de 758 pontos.



Salvador recebeu parabéns do Presidente da República e do primeiro-ministro António Costa.



Ao deixar o aeroporto foi completamente apanhado de suspresa pela recepção de duas a três mil pessoas que o esperavam e aplaudiram em delírio, gritando "Portugal!".