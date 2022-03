Estreia-se esta quinta-feira o drama "Ouistreham - Entre dois mundos"

O filme ''Ouistreham - Entre dois mundos'' tem no elenco Juliette Binoche, no papel de uma escritora que se infiltra num grupo de trabalhadoras de limpeza para reunir documentação e testemunhos sobre as dificuldades dessa vida, na região de Caen.





Baseado no trabalho documental da jornalista Florence Aubenas, o realizador coloca Binoche ao lado de trabalhadoras de limpeza reais.







"Ouistreham" estreia-se esta quinta-feira depois de ter estado em destaque em Cannes e, em Portugal, no Lisbon & Sintra Film Festival.