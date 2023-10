A cerimónia de atribuição do título honorífico a Ai Weiwei realiza-se a partir das 11h00, na Sala dos Atos do Colégio Espírito Santo, o principal edifício da UÉ.O discurso laudatório estará a cargo de Paul Dujardin, historiador de arte e diretor-geral do Bozar (também conhecido como Palácio de Belas Artes), em Bruxelas, Bélgica, entre 2002 e 2021, que é patrono da distinção.