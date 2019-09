Partilhar o artigo Exposição de Elisa Strinna aborda as redes invisíveis de organização do mundo Imprimir o artigo Exposição de Elisa Strinna aborda as redes invisíveis de organização do mundo Enviar por email o artigo Exposição de Elisa Strinna aborda as redes invisíveis de organização do mundo Aumentar a fonte do artigo Exposição de Elisa Strinna aborda as redes invisíveis de organização do mundo Diminuir a fonte do artigo Exposição de Elisa Strinna aborda as redes invisíveis de organização do mundo Ouvir o artigo Exposição de Elisa Strinna aborda as redes invisíveis de organização do mundo

Tópicos:

Bordallo Pinheiro Caldas, Culturgest, Eyck Academie Maastricht, Fidelidade, Hong Gah Museum, Museum Rovereto Itália Giardini Greenhouse Bienal Veneza Itália Espai Art Contemporani Castelló, Pádua,