Exposição de homenagem ao `designer` italiano Vico Magistretti em março em Lisboa

21 Fev, 2018

"Composta por esboços, fotografias, apontamentos, cartas, faxes e algumas peças históricas ainda hoje em produção, a exposição relata a história de projetos e produtos tendo como fio condutor a relação profissional e pessoal de Magistretti com os criadores das várias empresas com as quais o seu sucesso foi inevitavelmente entrelaçado", refere o IICL num comunicado hoje divulgado.

A exposição "Svicolando. Homenagem a Vico Magistretti", com curadoria do arquiteto italiano Nadir Bonaccorso, a viver atualmente em Portugal, é inaugurada a 01 de março.

A 06 de março, "para assinalar o encerramento da exposição dedicada a Magistretti, que além de `designer` também foi arquiteto, está prevista, na Sala Sophia de Mello Breyner no Centro Cultural de Belém, a conferência `Arquitetura e design italiano na época de ouro, 1947-1959` pelo professor Marco Mulazzani, docente de História da Arquitetura na Universidade de Ferrara, com apresentação a cargo do arquiteto Nadir Bonaccorso".

A exposição segue depois para Matosinhos, onde estará patente de 14 a 26 de março, na Casa do Design de Matosinhos, no âmbito de uma parceria com a Escola Superior de Artes e Design.

O programa do IICL para o Dia do Design Italiano no Mundo inclui também "uma tarde de `portas abertas` no Babled Design Studio de Lisboa, no dia 01 de março, para visitar a exposição de peças únicas em vidro desenhadas por Emmanuel Babled e realizadas para a casa Venini de Murano".

O Dia do Design Italiano no Mundo, que acontece este ano pela segunda vez, "tem como objetivo celebrar, a nível internacional, a excelência do `design` italiano de qualidade que representa hoje um sinal distintivo do `Made in Italy` [fabricado em Itália], um dos pontos principais da ação de promoção do `viver à italiana`, capaz de veicular uma imagem inovadora de Itália além-fronteiras".

Nesta edição, a iniciativa é dedicada à relação entre `design` e sustentabilidade, do ponto de vista económico, social e ambiental.

No dia 01 de março, no âmbito do Dia do Design Italiano no Mundo, decorrem iniciativas em cem cidades espalhadas pelo mundo.