Exposição "Metal Hurlant" de Alexandre Estrela a partir de Março em Paris

Lusa20 Nov, 2018, 09:58 | Cultura

Depois de expor no Museu de Arte Contemporânea de Serralves, no Porto, no Museu Rainha Sofia, em Madrid, e no Museu de Arte Contemporânea de Antuérpia (M HKA), o artista português, que explora a difusão da imagem através de diversos meios, terá, a partir de março, uma exposição patente na Fundação Calouste Gulbenkian em Paris, intitulada "Metal Hurlant".

Em comunicado de imprensa, a delegação da Fundação Calouste Gulbenkian, em Paris, explica que a exposição de Alexandre Estrela será composta por "seis obras recentes" e que o suporte principal será o vídeo, com "um peso evidente no sentido da escultura".

Algumas destas obras são inéditas, adianta a fundação.

"Para este artista, o caráter factual e paradoxal da imagem abre um domínio onde, através destabilização, ilusão, dilatação, é possível reformular as ligações entre a imagem, o `médio` e a perceção", pode ainda ler-se no comunicado da delegação da Fundação Calouste Gulbenkian em Paris.

A exposição é comissariada por Sérgio Mah, antigo diretor artístico da Lisboa Photo e da Photo España.

Mah foi também comissário da exposição do pavilhão português da Bienal de Veneza em 2011 e partilha a curadoria da representação oficial portuguesa na atual 16.ª Mostra Internacional de Arquitetura, que encerra no próximo domingo, na cidade italiana.

A exposição dedicada a Alexandre Estrela vai decorrer de 13 de março a 16 de junho de 2019.

Atualmente a Fundação Calouste Gulbenkian em Paris acolhe a exposição "Gris, Vide, Cris", que junta os trabalhos de Rui Chafes e Alberto Giacometti.