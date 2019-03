Exposição mostra achados arqueológicos de Viseu três décadas após as escavações

Lusa30 Mar, 2019, 12:58 | Cultura

"Estamos a abrir, pela primeira vez, os contentores arqueológicos que resultaram das escavações coordenadas por João Inês Vaz, que é um nome marcante da arqueologia da região", disse à agência Lusa o vereador da Cultura na Câmara de Viseu, Jorge Sobrado.

Esta é a primeira exposição temporária da Coleção Arqueológica José Coelho, que "é pequena em tamanho, mas grande em significado", frisou.

"Do arquivo: a arqueologia na Rua das Ameias" é o nome da exposição que valoriza os trabalhos de escavação arqueológica promovidos pela Câmara, sob a coordenação de João Inês Vaz, entre 1988 e 1991, na Rua das Ameias.

A exposição resulta de um acordo celebrado entre a Câmara e a Direção Geral do Património Cultural, que permitiu ao município constituir-se como depósito temporário de um conjunto vasto de achados.

"Já recebemos cerca de cem contentores arqueológicos na Casa do Miradouro para estudo, observação e inventário", contou Jorge Sobrado.

A investigadora Catarina Meira, uma arqueóloga que está a fazer o doutoramento em Viseu, durante três anos, é quem está a tratar os achados das escavações coordenadas por João Inês Vaz.

"A exposição tem esse caráter simbólico. Estamos a abrir contentores que nunca foram estudados, nunca foram inventariados e estão fechados há 30 anos", realçou Jorge Sobrado.

A escavação foi encerrada em 1992, sendo agora trazido a público, com esta exposição, o arquivo de informação recolhido e produzido ao longo das quatro campanhas de escavação e pelos trabalhos de laboratório que se seguiram.

Segundo Jorge Sobrado, nesta exposição podem ser vistos "os documentos técnicos da época que foram feitos a partir das janelas de observação do solo abertas neste período, as fotografias produzidas pelos arqueólogos e achados, nomeadamente de cerâmica".

Estes "já foram inventariados e permitem documentar a ocupação do período romano e do período medieval no centro histórico de Viseu", acrescentou.

Antes da inauguração da exposição, Catarina Meira dará a conferência "Redescobrir a arqueologia da Rua das Ameias", durante a qual fará um ponto de situação do trabalho que está a desenvolver há quase um ano.

A autarquia tem a expectativa de, "muito brevemente, converter essa função de depósito temporário numa reserva municipal definitiva", avançou Jorge Sobrado.

Hoje, é inaugurada uma outra exposição, intitulada "Alfredo Keil: um primeiro olhar", no Museu Almeida Moreira, que apresenta um percurso pela obra pictórica do compositor do hino nacional "A Portuguesa".

Segundo Jorge Sobrado, esta exposição "é uma espécie de `abre apetite` para o futuro Museu Keil do Amaral".

Apesar do seu reconhecimento público na área da poesia e da música, Alfredo Keil teve uma forte presença na pintura portuguesa, retratando a essência das paisagens em seu redor.

"Abrimos no Museu Almeida Moreira um olhar, uma janela, sobre o futuro Museu Keil do Amaral, a partir da obra do artista Alfredo Keil, que manteve relação pessoal e artística com o dono da casa, o capitão Almeida Moreira", frisou o vereador.

O futuro Museu Keil do Amaral ficará instalado na Casa da Calçada, em Viseu, albergando parte da produção artística e da coleção particular da família Keil do Amaral.

"Neste momento, ainda não temos previsão de abertura do museu, porque houve problemas no cumprimento das empreitadas com falência dos empreiteiros", explicou Jorge Sobrado, acrescentando que, no entanto, "já decorrem, há cerca de meio ano, os trabalhos de preparação do discurso expositivo e da seleção das obras que irão constituir a exposição permanente".

"Alfredo Keil: um primeiro olhar" ficará patente até 26 de maio e "Do Arquivo: a Arqueologia na Rua das Ameias" até 30 de agosto.