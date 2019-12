Fadista Ricardo Ribeiro sobe ao palco do Jornal 2

Esta quinta-feira foi a vez de Ricardo Ribeiro subir ao palco do Jornal 2. O fadista português lançou o álbum "Respeitosa Mente" em abril deste ano, com a participação especial do pianista João Paulo Esteves da Silva, com quem dividiu o palco, e do percussionista Jarrod Cagwin.