Feira da Regueifa e do Biscoito em Valongo deverá atrair 150 mil pessoas

O programa do regresso do evento que assinala o facto de Valongo ter sido, nos séculos XIX e XX, o principal fornecedor de pão da cidade do Porto, refere o comunicado da organização, anuncia "concertos, showcookings, recriações históricas, fabrico ao vivo [de pão e biscoitos]e muito mais".

Coorganizada pela Junta de Freguesia de Valongo e pela Câmara Municipal, a feira que se realizou pela última vez em 2019 e que contou com a presença, segundo a organização, "de cerca de 120 mil pessoas", irá acontecer no Largo do Centenário, Rua de S. Mamede, Praça Dr. Nunes da Ponte, Parque da Senra e Rua de Sousa Paupério "tudo para que seja possível acolher as cerca de 150 mil pessoas esperadas".

Citado pelo comunicado, o presidente da câmara, José Manuel Ribeiro disse acreditar, "agora que estão reunidas as condições para retomar a Feira da Regueifa e do Biscoito & Mercado Oitocentista em formato presencial", que "esta edição vai ser a melhor de sempre".

O autarca socialista disse ainda querer "transformar este evento numa grande homenagem aos (...) padeiros e biscoiteiros, que mesmo nos piores momentos da pandemia nunca pararam de disponibilizar as suas iguarias".

Enquadrado nesta festa está também o Capítulo da Confraria do Pão, da Regueifa e do Biscoito de Valongo, uma associação fundada em 2018 para preservar e promover estas tradições e valores. Além da cerimónia de entronização de novos elementos, o capítulo vai contar com o habitual desfile pelo centro da cidade, refere ainda o comunicado.