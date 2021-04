Feira do Livro do Porto está de regresso aos Jardins do Palácio de Cristal

A iniciativa chama-se Warm Up e decorre entre16 de julho a 22 de agosto.



A ideia é presentar uma programa como antecipação da Feira do Livro do Porto através da palavra e da música.



A autarquia quer aqui também acolher os festivais e atividades que não se puderam realizar no atual contexto da pandemia.