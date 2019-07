Festival ao Largo corre o risco de ser cancelado

A convicção é do Sindicato dos Trabalhadores dos Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos - CENA.



O festival de música ao ar livre, no largo do Teatro São Carlos, está marcado para este sábado mas os trabalhadores do Teatro São Carlos mantêm a greve, apesar do encontro que tiveram nas últimas horas com a nova administração do Opart - organismo que gere o Teatro Nacional de São Carlos e a Companhia Nacional de Bailado.



André Albuquerque, do sindicato CENA, gostou da conversa com a nova administração, mas revela, em declarações à jornalista Ana Jordão, que a greve se mantém.



O Festival ao Largo, em frente ao Teatro Nacional de São Carlos, em Lisboa, tem agendado tem para início de espetáculo um concerto dirigido por Joana Carneiro.



O sindicato dos músicos, dos profissionais do espetáculo e do audiovisual mantém a greve e adverte que o início da temporada lírica, em setembro, também pode estar em risco.