Festival de Teatro de Setúbal recebe três companhias estrangeiras pela primeira vez

Lusa11 Jul, 2019, 17:21 | Cultura

De acordo com a programação do Festival Internacional de Teatro de Setúbal, a cargo do Teatro Estúdio Fontenova (TEF), assinala-se este ano a 21.ª edição desta Festa do Teatro.

Por isso, o mote da programação que enforma o festival é "a maioridade" e haverá um "olhar para trás", através de 21 pequenos vídeos que gravarão elementos do público a relembrar memórias do teatro e dos festivais anteriores.

Este ano também, o TEF abriu candidaturas para o maior encontro de mimos do país, para que, a partir da imagem do festival, o mimo possa ser reproduzido em várias caras, e dos mais pequenos aos mais velhos, todos são convidados a participar.

Uma novidade apresentada este ano é a criação de uma espécie de assinatura anual, o "Clube de Amigos do TEF", que vai permitir aos seus membros assistir a todos os espetáculos do Fontenova, ao longo do ano, e a todos os espetáculos do festival, "a preços muito reduzidos".

A par desta iniciativa, mantém-se o "Passe Festa do Teatro", criado na última edição, que permite assistir aos espetáculos da secção oficial a "preço reduzido".

No que respeita à programação, o TEF destaca que a secção oficial contará este ano com três companhias estrangeiras pela primeira vez no festival, assim como com uma estreia do TEF, "Lugar de Túbal", que este ano termina o ciclo iniciado no ano passado, dando continuidade à narrativa sobre a história de Setúbal, contando com `videomapping` e música ao vivo.

Relativamente aos espetáculos trazidos pelas companhias estrangeiras, abrem na noite de 24, ao ar livre, mais concretamente no pátio da Escola Secundária Sebastião da Gama, com uma fábula inspirada no conto "Os Sapatos Vermelhos", de Andersen, pela Cie Bivouac, de Bordéus, em França, envolvendo um trapézio, um mastro chinês, uma bailarina em pontas, cantora lírica e violoncelista.

No dia 30 chega "El Éxtasis de los Insaciables", uma estreia apresentada pela Réplika Teatro, a convite da Embaixada de Espanha e do Ministério Espanhol da Cultura e Desporto, integrados na Mostra Espanha 2019.

"Obra de referência de Witkiewicz, esta é uma das companhias de teatro contemporâneo mais aclamadas em Espanha, sendo a sua presença, também, um sinal de crescimento do nosso Festival", destaca o TEF.

A outra companhia que marca presença pela primeira vez em Portugal é a EscenaFísica, de Santiago do Chile, que, pela mão de Ricardo Gaete, apresenta uma interpretação de "A Metamorfose", de Kafka, num espetáculo de teatro físico para um intérprete.

Para a Secção OFF -- Mais Festa (Extra Concurso), o TEF destaca a estreia de "Osso de Safo", pela Cia. Mefisteatro, e sublinha a "forte presença do Brasil - tanto em Extra Concurso como a Concurso - em espetáculos que abordam temas tão distintos como a memória e lendas indígenas ("Nhanderuvuçu, O Menino Trovão", de Manuí Grupo de Teatro), a questão de género ("Lá -- Sobre Viver em Quadrados", de Núcleo Experimental em Movimento), ou as preocupações locais da sustentabilidade de um bairro, em "Labirinto Selvático", de Rosas Periféricas.

Do Brasil também chegam autores e textos de referência, como o mito de Antígona, em "Matar e Morrer", de Mariana Ballardin e Vítor Lemos, e "A Outra Margem: A de Dentro", de Guimarães Rosa, pela companhia Músico-Teatral Letras de Rosa.

Ao todo, contam-se 15 espetáculos na Secção Oficial, oito da secção Mais Festa -- A Concurso e sete da Secção Mais Festa -- Extra Concurso.

A estes somam-se dois concertos (um de abertura por uma banda brasileira, e um de encerramento, por uma banda espanhola feminina), uma mostra de curtas-metragens, conversas de teatro, duas exposições (uma de fotografia e outra de ilustração), várias atividades paralelas e um Seminário Intensivo.

O festival este ano apresenta-se com maiores preocupações ambientais, nomeadamente no que respeita ao combate ao desperdício de plástico, visível sobretudo no número de garrafas que vão para o lixo, muitas delas ainda com água dentro.

Assim, este ano será fornecida a cada pessoa uma garrafa reutilizável, que poderá ser mantida como lembrança do Festival, e serão colocados dispensadores de água em locais onde os participantes possam encher a sua própria garrafa.

"Isso economizará uma enorme quantidade de plástico e, acima de tudo, poderá ajudar a repensar a forma como consumimos", alertam os organizadores.

O Festival Internacional de Teatro de Setúbal - XX Festa do Teatro termina no dia 01 de setembro e o programa pode ser consultado em www.teatroestudiofontenova.com.