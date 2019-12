Festival "Geada" promete aquecer o inverno nos dias 27 e 28 em Miranda do Douro

"Este ano vamos chamar novos sons de base folk ao festival, com influências da chamada `música do mundo`, sem desvirtuar as sonoridades e cultura mirandesas", explicou hoje, à Lusa, um dos elementos da organização do festival transmontano, Sérgio Vaz.

O festival é tido, pela organização, como "único", dado o seu compromisso com a língua e a cultura mirandesas, e as novas apostas que surgem ano após ano, recebendo algumas centenas de jovens oriundos de todo o país e da vizinha Espanha.

"Pretendemos, assim, ainda dar a conhecer ao público novas manifestações artísticas, desde as mais recentes tendências da música tradicional portuguesa, passando pelas músicas do mundo e pelo poder da eletrónica", disse Sérgio Vaz.

Ao longo do festival, os participantes terão a possibilidade de conhecer algumas "das mais belas tradições" de inverno, no Planalto Mirandês.

Uma das iniciativas mais "peculiares" é uma ronda pelas adegas situadas sobretudo no centro histórico da cidade quinhentista, onde nove destes antigos sítios de convívio vão estar abertos aos visitantes, uma atividade agendada para o dia 27 de dezembro.

No campo musical, e no primeiro dia do "Geada", sobem a terreiro IPUM, Bigorna e Gaitaralhos de Stelibeta.

Para o dia 28 de dezembro, o destaque vai para a atuação dos grupos musicais Gloom & The Crows, Projecto Enraizarte, Albaluna, entre projetos mais eletrónicos.

Quem visitar Miranda do Douro, no decurso do festival, poderá dançar à volta da tradicional fogueira do galo e ao som das gaitas-de-foles, ou experimentar as dança dos pauliteiros.

Outras das propostas do festival "Geada" passam pela oportunidade de tocar instrumentos tradicionais, descobrir a língua mirandesa, conviver nas típicas adegas do centro histórico de Miranda do Douro.

Além da música e da componente cultural, quem participar no "Geada" poderá, ainda, apreciar paisagens do Parque Natural do Douro Internacional e os sabores da gastronomia tradicional mirandesa.

O festival é organizado pela Associação Recreativa da Juventude Mirandesa (ARJM), em parceria com diversas entidades locais, associações, empresas e agentes culturais regionais e nacionais.