Festival Jazz ao Centro leva Carlos Bica e Marcelo D2 ao Convento São Francisco

Para a organização do festival, sábado será "um dos momentos altos" do evento que já vai na sua 15.ª edição, apresentando nesse dia, no Convento São Francisco, quatro concertos, três `showcases` e uma masterclass, informou o Jazz ao Centro, numa nota de imprensa enviada à agência Lusa.

O festival, sublinha a organização, vai ocupar "vários espaços do Convento", tais como o Grande Auditório, a antiga igreja, a Black Box e o Café-Concerto, "com propostas que exprimem a riqueza do jazz atual".

No sábado, há atuação do projeto do saxofonista e clarinetista sueco Nils Berg, acompanhado de contrabaixo e bateria, concerto de um trio luso-francês que junta viola d`arco, saxofone e piano, e do projeto experimental de Berlim AMBIQ.

No mesmo dia, o Grande Auditório do Convento São Francisco é palco para o regresso de Carlos Bica acompanhado por Frank Möbus e Jim Black, músicos com quem editou, há 20 anos, "Azul".

O festival Jazz ao Centro vai voltar ao Grande Auditório do Convento, para a atuação de Marcelo D2, nome do hip-hop brasileiro, que vai apresentar o projeto SambaDrive - uma mistura entre jazz, samba e hip-hop - no dia 26.

O Jazz ao Centro arrancou no dia 13 e termina no dia 28.

Na edição deste ano, para além de Coimbra, o festival está também em Miranda do Corvo, Vila Nova de Poiares e Penela.