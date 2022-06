Festival Jazz & Blues e Street Food animam cidade de Seia no fim de semana

Segundo o município de Seia, no distrito da Guarda, o cartaz da edição deste ano do Seia Jazz & Blues inclui espetáculos de Quinteto Pedro Moreira, Blues do Cidadão, The Ragtime Rumours (Holanda), Quinteto MenatJazz Ensemble e Big Band da EPSE (Escola Profissional da Serra da Estrela) com Jacinta e Mónica Ferraz.

"Ao festival, este ano, associam-se os sabores, com propostas para apreciar comidas do mundo em caravanas, naquele que é o Street Food Tour, a decorrer em simultâneo e em horário alargado no parque verde do CISE [Centro de Interpretação da Serra da Estrela]", referiu a autarquia em comunicado hoje enviado à agência Lusa.

A câmara referiu que a abertura do Seia Jazz & Blues, na sexta-feira, cabe ao Quinteto Pedro Moreira.

No âmbito da sua presença em Seia, Pedro Moreira, considerado uma "figura ímpar do jazz português", vai estar disponível para partilhar experiências, no sábado, pelas 15:00, no local do festival.

"Uma conversa para se perceber o estado do jazz em Portugal, com foco nas novas formações e na adesão dos públicos", lê-se.

O cartaz dos concertos inclui, no sábado, um espetáculo pelos portugueses Blues do Cidadão (17:00) e outro pelos holandeses The Ragtime Rumours (22:00).

No último dia, domingo, Feriado Municipal em Seia, haverá concertos com o quinteto MenatJazz Ensemble (17:00) e com a Big Band da EPSE acompanhada por Jacinta e Mónica Ferraz (22:00).

"O convite é para vir em família ou com amigos e apreciar as sonoridades em ambiência com a natureza, no coração da cidade", salientou a organização.

O Seia Jazz & Blues é uma iniciativa do município de Seia, que conta com a parceria da EPSE, do Conservatório de Música de Seia, do Festival DME - Dias da Música Eletroacústica e da Direção-Geral das Artes, através da Rede Teatros e Cineteatros Portugueses, na qual a Casa Municipal da Cultura está integrada.

Os bilhetes para acesso aos espetáculos do festival podem ser adquiridos na `ticketline` e na Casa Municipal da Cultura de Seia.

O parque verde do CISE também recebe, no fim de semana, o Street Food Tour, que tem entrada livre e funciona na sexta-feira, das 18:00 até às 23:00, no sábado, das 12:00 às 24:00, e, no domingo, entre as 12:00 e as 22:00.

"Sem cerimónias e formalidades, em pé, sentado ou deitado, a proposta é apreciar a boa comida, aquela que se come com a cara toda, que se agarra com as mãos, sentindo a proximidade do seu calor e das suas texturas".