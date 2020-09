Festival Linha de Fuga propõe percurso performativo por Coimbra com Alain Michard

O projeto "Città Aperta", com sessões às 11:00 e às 17:00 (reservas em info@linhadefuga.pt), foi feito em cocriação com os artistas que participam no laboratório do Linha de Fuga e habitantes da cidade, sendo um percurso entre a Alta e a Baixa de Coimbra, anunciou hoje a organização.

"`Città Aperta` é uma experiência artística e uma experiência de vida, íntima e coletiva, concebida para um bairro específico de Coimbra, como uma longa caminhada alternadamente tranquila e dinâmica, pontuada por eventos e pausas, feita em conjunto entre todos os espectadores e em respeito entre todos", afirmou o festival.

A `performance` é construída ao longo de uma oficina de seis dias em torno do relacionamento dos participantes com a cidade, a sua arquitetura e os seus habitantes, "onde será construído um percurso, delineado e interpretado em comum por todos e composto por experiências que alternam entre `performances`, conferências, refeições coletivas, histórias e reconfigurações de espaços da cidade".

"A criação e apresentação de `Città Aperta` faz parte da programação partilhada com o Ciclo de Teatro e Artes Performativas Mimesis da Universidade de Coimbra, em coprodução com o Teatrão", acrescentou a organização.

O Linha de Fuga arrancou a 12 de setembro, com um concerto de Lula Pena, na Casa das Artes Bissaya Barreto.

Ao longo do festival, estão previstas mais apresentações, como a `performance` "Fiestas Invisibles", de Paloma Calle e Massimiliano Casu e "Captado pela Intuição", de Tânia Carvalho, entre outros.

Ainda dentro do festival, mas fora do calendário, estará a apresentação de "Esplendor e Dismorfia", de Vera Mantero e Jonathan Uliel Saldanha, a 29 de outubro.

Esta é a segunda edição do festival e laboratório internacional Linha de Fuga, que conta com a participação de 28 artistas nacionais e estrangeiros.