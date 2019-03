Festival literário de ficção científica e fantasia em Lisboa nos dias 5 e 6 de abril

Lusa27 Mar, 2019, 18:10 | Cultura

Trata-se da 2.ª Edição do Contacto -- Festival Literário de Ficção Científica e Fantasia, uma iniciativa da Imaginauta, em parceria com a Biblioteca de Marvila e as Bibliotecas da Rede de Bibliotecas Municipais de Lisboa (BLX), que terá lugar nos próximos dias 5 e 6 de abril, na Biblioteca de Marvila, anunciaram os organizadores.

Este projeto de entrada livre conta com uma feira do livro, sessões com autores portugueses, como João Ventura, Joana Afonso, Fábio Veras e Luís Zhang, e lançamentos de livros, como é o caso de "As Crónicas de Byllard Iddo -- A Batalha da Escuridão", de Bruno Martins Soares, "O outro lado de Z", de Nuno Duarte (argumentista), Joana MOSI Simão (arte), "Antologia Winepunk -- A Guerra das Pipas", de Carlos Silva, João Ventura e Rogério Ribeiro, ou "Amadis de Gaula -- Livro I", de Carlos Silva.

No que respeita a sessões de cinema programadas para esses dias, está prevista a exibição de "Brendam e o mundo secreto de kells" ("The Secret of Kells"), um filme de 2009, da autoria de Tomm Moore e Nora Twomey, e "É difícil ser um Deus", filme de 2013, de Aleksey German.

Durante os dois dias do festival estão também programadas algumas palestras, uma sobre a "Imaginação e a mente", que questiona o papel da imaginação e os tipos de imaginação que existem, outra que põe em confronto a inteligência humana com a inteligência artificial, outra ainda sobre as "Subversões medievais n`As Crónicas de Gelo e Fogo", em torno da obra de George R. R. Martin, e, por fim, uma dedicada à análise de "A Roda do Tempo", de Robert Jordan.

Haverá ainda três zonas temáticas, cada uma dedicada a um universo ficcional, todos eles com obras na forma literária.

A zona Harry Potter recria o universo de feitiçaria de J.K.Rowling, possibilitando aos visitantes tirar fotos com o chapéu selecionador ou na plataforma `9 3/4`, mas também aprender feitiços e poções nas várias atividades desenvolvidas dentro desta área.

Na zona Steampunk é possível entrar num universo `retrofuturista`, onde o visitante pode encontrar o seu alter-ego vitoriano e guardá-lo numa fotografia, fazer uma volta ao mundo em 30 minutos (ou menos), ou embarcar numa viagem de comboio que colocará as suas capacidades à prova.

À disposição do público vai estar ainda uma área lúdica a temática da Guerra das Estrelas, com jogos de Sabacc (jogo de cartas do universo Star Wars), demonstrações, coreografias, `workshops` da primeira forma de combate (shii-cho), simulador de voo e uma área de tiro na qual se pode aprender a usar um `blaster` (arma) com os mercenários da galáxia.

No dia 5, está prevista uma experiência interativa em formato de puzzle coletivo, inspirada no género `escape room` e na estética `live-action roleplay` nórdico, criado por Isaque Sanches.

Durante duas horas, os participantes-jogadores encarnam o papel de personagens perdidas no tempo, fechadas num espaço mágico chamado a "Casa dos Nomes" que existe à margem do espaço-tempo, e ao longo da performance vão habitar em vários corpos ao longo dos séculos.

Este jogo decorre à porta fechada, sem luz, e o labirinto de histórias de vida é decifrado recorrendo à leitura com lanternas.

Durante estes dois dias haverá ainda espaço para a exposição de trabalhos de autores como Inês Andais, Artur Mósca e Fátima Abreu Ferreira, bem como para satisfazer a fome numa taberna medieval.

Recriando a animação e a atmosfera da época, o bar medieval Trobadores coloca à disposição dos comensais tábuas mistas de queijos e enchidos, sandes de presunto e Queijo da Serra, empadas de espinafres e empadas de frango, entre outros petiscos, que podem ser acompanhados por bebidas como o hidromel, a limonada com mel, refrigerantes e águas.