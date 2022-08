Festival Paredes de Coura está de volta

O primeiro é dedicado à música portuguesa, abre às 14h30 com os Lemon Lovers, e segue com Ocenpsiea, Club Macumba, o mais recente projeto de Tó Trips e João Doce, Pluto, Paraguaii, Benjamim, Rapazego, The Twist Connection, You Can’t Win Charlie Brown, Samuel Úria, Linda Martíni, 10 000 Russos, Mão Morta e Sam The Kid com Orquestra e Orelha Negra.



Os últimos concertos da primeira jornada entram pela madrugada de quarta-feira, com Conjunto Corona, Moulinex e o Conjunto Cuca Monga.



Até sábado, os palcos de Paredes de Coura acolherão ainda músicos e bandas como Beach House, Parquet Courts, Bad Bad Not Good, Arp Frique & Family, The Blaze e Manel Cruz, que abrirá a programação de sábado.



No quinto e último dia atuam os Pixies, que regressam a Paredes de Coura para apresentar o seu mais recente álbum, "Beneath the Eyrie", lançado em setembro de 2019.