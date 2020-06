Festival Soam as Guitarras decorre entre setembro deste ano e abril de 2021

A 4.ª edição do Soam as Guitarras, cujo cartaz inclui, entre outros, Miramar, Dead Combo, Sérgio Godinho, Ricardo Ribeiro, com o Lisboa String Trio, e Mafalda Veiga, foi adiada devido à pandemia da covid-19.

Num comunicado hoje divulgado, a organização anuncia "toda a informação relativa ao calendário de concertos nos municípios coprodutores desta proposta de concertos que, de uma forma abrangente, celebra a `arte das cordas` nas suas múltiplas variantes".

A 4.ª edição do Soam as Guitarras arranca em 26 de setembro, em Setúbal, no Fórum Municipal Luísa Todi, com "dois espetáculos numa só noite, com bilhete único", do projeto Raia -- Planeta Campaniça (do multi-instrumentista António Bexiga) e Miramar (projeto instrumental que junta os guitarristas Peixe, dos Ornatos Violeta, e Frankie Chavez).

O espetáculo do Raia -- Planeta Campaniça terá como convidados Omiri (Vasco Ribeiro Casais), na viola braguesa e nickelharpa, Joana Negrão, na voz e gaita, Um Corpo Estranho (De la Motta e Pedro Franco), nas vozes, guitarra e banjo.

Setúbal volta a acolher o festival Soam as Guitarras em 21 de abril de 2021, com um dos espetáculos da digressão que marca o final da carreira dos Dead Combo (Tó Trips e Pedro Gonçalves).

Os bilhetes para os espetáculos em Setúbal estarão à venda a partir de 01 de julho. Segundo a organização, "os bilhetes adquiridos previamente mantêm-se válidos para as novas datas" e "os bilhetes adquiridos para os espetáculos individuais de Raia Planeta Campaniça e Miramar são válidos para o espetáculo único de 26 de Setembro".

Quem optar pelo reembolso "deve contactar o local onde adquiriu o bilhete até ao final de agosto de 2020" e, "quem tiver adquirido os bilhetes na bilheteira local, deverá enviar e-mail para: bilheteira.fmlt@mun-setubal.pt".

Em Oeiras, a programação do Soam as Guitarras irá decorrer entre 01 e 11 de outubro.

No dia 01, no auditório municipal Eunice Muñoz, atua o fadista Ricardo Ribeiro com o Lisboa String Trio (Bernardo Couto, na guitarra portuguesa, José Peixoto, na guitarra clássica, e Carlos Barretto, no contrabaixo). A 02 de outubro, a dupla Miramar sobre ao palco do auditório municipal Ruy de Carvalho e, um dia depois, 03 de outubro, é a vez de o cantautor cabo-verdiano Mário Lúcio convidar a cantora portuguesa Teresa Salgueiro para um espetáculo no auditório Municipal Eunice Muñoz.

O guitarrista José Manuel Neto atua em 04 de outubro, no Palácio Flor da Murta, e, no dia 08 de outubro, sobe ao palco do auditório municipal Ruy de Carvalho para, com o pianista Filipe Raposo, acompanhar o cantor Sérgio Godinho no espetáculo "Os Fadinhos do Godinho".

No dia 09 de outubro, Tatanka (vocalista dos The Black Mamba) estará no auditório municipal Ruy de Carvalho, no dia 10, Manuel de Oliveira e Marco Rodrigues apresentam-se no auditório municipal Eunice Muñoz e, no dia 11, Ricardo Parreira atua no Palácio Flor da Murta.

Os bilhetes para os espetáculos em Oeiras estarão à venda a partir de 21 de julho.

A organização alerta para a necessidade de se "adquirir novos bilhetes para cada espetáculo", "face às normas definidas de lotação dos espaços a utilizar, que impedem a garantia de utilização de todos os lugares que se encontravam vendidos".

"Todos os bilhetes adquiridos previamente podem ser reembolsados no local onde foram adquiridos, entre 14 de julho e 15 de setembro de 2020", lê-se no comunicado.

O Soam as Guitarras `instala-se` na Póvoa de Varzim, no Cine-Teatro Garrett, entre 10 e 13 de dezembro.

No dia 10, atua a dupla Miramar, no dia 11, Mafalda Veiga, no dia 12, Sérgio Godinho, com o espetáculo "Os Fadinhos do Godinho", e, no dia 13, Manuel de Oliveira convida Marco Rodrigues.

Os bilhetes para estes espetáculos estarão à venda a partir de 01 de julho.

Segundo a organização, "todos os bilhetes adquiridos previamente mantêm-se válidos para as novas datas, havendo necessidade de reajuste de lugares e, por isso, troca de bilhetes, devido ao Plano de Contingência para a covid-19".

A troca de bilhetes e os pedidos de reembolso, caso os espectadores optem por esta opção, "deverão ser feitos nos locais onde foram adquiridos, até ao final do mês de agosto".

Quanto aos espetáculos em Évora, "o reagendamento e respetivas salas está em fase de conclusão, pelo que será divulgada toda a informação brevemente".