Festival "Ymotion" vai realizar-se na internet

O organização do Ymotion não quis deixar de fazer este festival de cinema jovem de Famalicão, mesmo em tempos de crise epidémica.Com as novas tecnologias ao dispor a organização do festival preparou tudo e vai realizar este certame de cinema jovem, através da internet.

Numa altura em que a cultura e em particular o sector do cinema estão a viver uma ameaça nunca antes sentida, o Ymotion pretende continuar a apoiar os jovens e o cinema, com uma posição forte de solidariedade, garantindo a realização desta iniciativa que tornou Famalicão na capital do cinema jovem português.







Recordar que odispõe do prémio com maior valor monetário que é atribuído a um jovem cineasta em Portugal e que, a partir de agora, passa também a distinguir os atores, numa nova categoria. Esta posição de apoio é um sinal de crença e incentivo no talento dos jovens portugueses.2020 realiza-se entre 2 a 7 de novembro, incluindo a cerimónia de atribuição dos prémios e a mostra Novíssimo Cinema Português.A Câmara Municipal de Famalicão compromete-se a garantir a realização deste evento, mesmo que se verifique por razões de saúde pública a impossibilidade de serem abertas as salas ao público. Encontra-se já garantida a transmissãoda gala final.