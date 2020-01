Filme de Regina Pessoa de fora das nomeações aos Óscares

Assim, na categoria de melhor curta de animação os cinco nomeados foram "Dcera", de Daria Kashcheeva, "Hair Love", de Matthew A. Cherry e Karen Rupert Toliver, "Kitbull", de Rosana Sullivan e Kathryn Hendrickson, "Memorable", de Bruno Collet e Jean-François Le Corre, e "Sister", de Siqi Song.

Multipremiada desde a estreia, a narrativa de "Tio Tomás, A Contabilidade Dos Dias" apresenta um homem, numa rotina do dia-a-dia do trabalho, e uma menina a quem ensina a desenhar na parede junto à lareira, com um pedaço de madeira queimada.

O filme tem 13 minutos e foi feito em gravura animada, técnica habitual no trabalho de Regina Pessoa.

A cerimónia dos Óscares acontecerá a 09 de fevereiro em Los Angeles, Califórnia, e não terá um apresentador anfitrião, repetindo-se o que aconteceu em 2019.