Filme "Ice Merchants" chega aos serviços pagos de TV e ao `streaming`

De acordo com a distribuidora Cinemundo, a curta-metragem de animação de João Gonzalez, que está nomeada para os Óscares, "fica disponível para aluguer e compra" a partir de domingo no videoclube "de todos os operadores nacionais", MEO, NOS, Vodafone e NOWO.

O filme também estará disponível nas plataformas de `streaming` Filmin e Rakuten TV e no `site` oficial da Cinemundo.

Numa iniciativa rara para uma curta-metragem, "Ice Merchants" estreou-se nas salas de cinema a 16 de fevereiro, tendo sido visto desde então por mais de 7.500 espectadores.

A curta-metragem conta a história de um pai e um filho pequeno, que vivem numa casa suspensa num penhasco, e todos os dias fazem uma jornada arriscada para vender gelo na aldeia no sopé.

Na rotina diária de pai e filho, com pequenos gestos que fortalecem a relação entre ambos, é notada a ausência da mãe.

"Ice Merchants", contado apenas por imagens desenhadas e por música composta por João Gonzalez, tem coprodução da portuguesa Cola Animation com Reino Unido e França. A animação é coassinada por João Gonzalez e Ala Nunu.

O filme teve estreia mundial em 2022 na Semana da Crítica de Cannes, em França, onde foi premiado.

A agência da Curta-Metragem lembra que "Ice Merchants" somou nove prémios em festivais qualificantes para os Óscares, e conquistou cerca de 50 outros prémios e menções especiais em festivais de cinema.

A 95.ª cerimónia de entrega dos Óscares está marcada para domingo à noite em Los Angeles, Califórnia (já será na madrugada de segunda-feira, hora de Lisboa).

Para o Óscar de Melhor Curta-Metragem de Animação estão ainda nomeados os filmes "The Boy, the Mole, the Fox and the Horse", de Peter Baynton e Charlie Mackesy, "The Flying Sailor", de Amanda Forbis e Wendy Tilby, "My Year of Dicks", de Sara Gunnarsdóttir e Pamela Ribon, e "An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It", de Lachlan Pendragon.