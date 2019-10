Filme Varda por Agnès

''Varda por Agnès'' é um documentário autobiográfico da realizadora franco-belga que morreu, em março passado. Tinha noventa anos.



No âmbito da Festa do Cinema Francês, Rosalie Varda produtora e filha da cineasta precursora da Nouvelle Vague revelou à jornalista Margarida Vaz que assume com orgulho a missão de mostrar a obra da mãe.



''Varda por Agnès'' é uma viagem em nome próprio pela obra cinematográfica e fotográfica da realizadora Agnès Varda.