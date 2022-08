Filmes portugueses no Festival de Cinema de Melbourne

No programa de curtas-metragens estará "Tornar-se um homem na Idade Média", de Pedro Neves Marques, premiado em fevereiro passado em Roterdão (Países Baixos), enquanto as "curtas" de animação, contam com "Ice Merchants", de João Gonzalez, já distinguido na Semana da Crítica, em Cannes, em Guadalajara (México), no Curtas de Vila do Conde e na Croácia.Na secção dedicada a longas-metragens estão os filmes "Pacifiction (Tourment sur les îles)", do realizador espanhol Albert Serra, e "Tout le monde aime Jeanne", da francesa Céline Deveaux, coproduzidos por Portugal. A eles juntam-se ainda "Diários de Otsoga", de Maureen Fazendeiro e Miguel Gomes, e "Fogo-Fátuo", de João Pedro Rodrigues."Interdito a cães e italianos", do realizador francês Alain Ughetto, coproduzido em Portugal, estará no programa de longas-metragens de animação. Por escolha da realizadora francesa Lucile Hadzihalilovic, cuja obra estará em foco no festival, será ainda exibido o filme "A cidade dos piratas" (1983), do realizador Raoul Ruiz, produzido por Paulo Branco.O 70.º Festival de Cinema de Melbourne decorrerá até 21 de agosto.