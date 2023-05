Fim da I Liga. Feira do Livro encerra mais cedo no dia 27 de maio

Procura-se dessa forma “garantir a segurança, a ordem pública e a integridade dos equipamentos públicos e privados em todo o perímetro de segurança afeto às eventuais comemorações que venham a acontecer, incluindo o Parque Eduardo VII”.



No sábado, a partir das 18h00, decorrem os jogos de Benfica e FC Porto que vão determinar quem será o próximo campeão nacional de futebol. Se o Benfica se sagrar campeão, é de esperar que milhares de adeptos rumem ao Marquês de Pombal, em Lisboa.



De acordo com o que foi determinado pela Polícia de Segurança Pública, o encerramento da Feira do Livro de Lisboa “terá de ocorrer às 17h00, de modo a assegurar que até às 18h00 o recinto fique totalmente liberto de pessoas”, incluindo funcionários e visitantes, lê-se no comunicado da APEL, que organiza a Feira do Livro.



“A APEL tem estado em contacto com todas as entidades envolvidas e, como tal, irá cumprir na íntegra o pedido efetuado pela PSP, contribuindo assim para o cumprimento da ordem pública e a segurança de pessoas e bens”, acrescenta-se em comunicado.



No dia 28 de maio a Feira do Livro funcionará nos horários normais, prolongando-se sem interrupções até ao dia 11 de junho, lê-se no comunicado.



“Esta alteração de horários levará ao cancelamento ou nova calendarização de 155 eventos que se iriam realizar a partir das 17h00 horas”, adianta a APEL.



Para além do “significativo impacto na programação cultural”, os editores e livreiros participantes na 93.ª Feira do Livro de Lisboa “esperam uma quebra importante de faturação, naquele que seria o primeiro sábado da Feira”.