Folia está de volta a Lousada

Cerca de trinta espetáculos de teatro, cinema, vídeo, música e dança, complementados com exposições de artes plásticas fazem a edição 2017 do Folia. Uma organização conjunta da Câmara Municipal de Lousada e da Companhia de Teatro Jangada, que confere especial animação à Vila ao Auditório Municipal.



A assinalar o caráter internacional do festival esteve a companhia grega, IDEA Theatre Group que trouxe "A árvore de Édipo", uma adaptação do mito que foi legendada para que o público português pudesse acompanhar a trama da tragédia clássica. "foi uma das grandes revelações desta edição", afirma Ivo Bastos



Esta sexta-feira "Frankenstein" é o destaque. Uma comédia manipulada que a organização destaca num festival que fecha no dia seguinte (29 de abril) com um concerto de Luísa Sobral.



O Folia, regressa no entanto como Foliazinha, logo a 3 de maio. Uma espécie de segunda parte deste festival para adultos, agora dedicado em exclusivo aos mais jovens, e onde a Jangada Teatro irá estrear a peça "Principezinho".



"O Rei que comia histórias", um trabalho de marionetas , "O príncipe nabo" de trabalho de ator e o "Principezinho" como teatro musical são destaques deste outro festival que vai na sua décima edição e que fechará no domingo 7 de maio.