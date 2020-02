Força de Produção conquista concessão do Teatro Maria Matos em Lisboa - Oficial

A mesma fonte indicou que, em 27 de março, no Dia Mundial do Teatro, a produtora dará uma conferência de imprensa, no local, para anunciar a programação daquele teatro na avenida Frei Miguel Contreiras, em Lisboa, e que, só na mesma altura, estará disposta a prestar todos os esclarecimentos à comunicação social.

Entretanto, a autarquia de Lisboa emitiu "uma retificação" ao comunicado em que anunciava a reabertura do Maria Matos, em abril, anunciando, igualmente, que a Força de Produção foi a entidade vencedora da consulta pública.

Com a reabertura do Teatro Maria Matos, fica concluída a reorganização da rede municipal de teatros da cidade, que passa assim a ter uma oferta cultural mais abrangente e diversificada, em diversos locais da cidade e para vários tipos de público, acrescenta o comunicado da câmara.

A decisão de concessionar o Maria Matos a privados foi anunciada em dezembro de 2017, pela vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Lisboa, Catarina Vaz Pinto, no âmbito do projeto de remodelação da rede de teatros municipais.

A apresentação da programação, no dia 27 de março, será realizada no próprio teatro Maria Matos.