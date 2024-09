Fundão recria no Festival Chocalhos a transumância dos rebanhos

O Chocalhos -- Festival dos Caminhos da Transumância, que recria o caminho que os rebanhos faziam à procura de pasto, no outono, para Idanha-a-Nova, e na primavera, de regresso à serra da Estrela, pretende divulgar e valorizar este património.

O presidente da Câmara do Fundão, Paulo Fernandes, destacou a animação muito variada e o reforço na componente temática, com mais atividades relacionadas com a pastorícia e com as fileiras que derivam do setor.

"Procurámos reforçar a vertente da tematização de forma ainda mais enfática. Queremos que a componente ligada à cultura, com tudo o que tenha que ver com o património imaterial da pastorícia, possa estar presente com mais força", disse, em declarações à agência Lusa, o autarca do Fundão.

A recriação das antigas rotas da transumância na Beira Baixa, com uma caminhada na manhã de domingo, às 08:00, entre a Praça do Município do Fundão e a vila de Alpedrinha, com passagem pela aldeia de Alcongosta e pelo caminho romano da serra da Gardunha, é "o momento mais alto e a essência do Chocalhos", considerou Paulo Fernandes, sobre a iniciativa que se realiza desde 2002.

"No ano passado o rebanho tinha cerca de 200 animais. Este ano, esperamos aumentar esse número", salientou o presidente da Câmara do Fundão, no distrito de Castelo Branco.

O autarca acrescentou que o Fundão foi pioneiro "na revitalização da cultura pastoril, com o intuito de preservar as raças autóctones e criar valor na fileira dos queijos e da carne".

Paulo Fernandes destacou o "contributo que o Chocalhos deu não só para uma nova geração de eventos de âmbito cultural, que tiram partido do património material, mas também o impulso muito grande dado à valorização do setor pastoril".

Na sexta-feira, o programa tem início às 19:00, com uma mostra de raças autóctones, que se repete no dia seguinte, momento em que se prevê uma instalação artística e um concerto com os Omiri, além da animação de rua e dezenas de tasquinhas.

Sábado, há exposições caninas, oficinas de ofícios, conversas transumantes, uma exposição de cães de proteção de rebanhos, outra de cães de condução de rebanhos e, às 22:00, atua a Brigada Victor Jara, às 22:00.

No domingo, à Travessia da Gardunha com Rebanho entre o Fundão e Alpedrinha seguem-se mostras e atividades relacionadas com o tema, também na vila do concelho do Fundão.

No Festival dos Caminhos da Transumância são esperadas cerca de 20 mil pessoas, um número abaixo de edições anteriores, em que os visitantes rondaram os 50 mil, segundo Paulo Fernandes, "mas isso também criava constrangimentos na fruição", referiu o presidente do município.

Para facilitar a deslocação, e evitar que mais gente se desloque no próprio veículo, há autocarros a circular entre o Fundão e Alpedrinha.