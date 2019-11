Galeria portuguesa participa em feira na Alemanha com obras de três artistas nacionais

A feira, que se realiza desde 2017 na capital do estado da Renânia do Norte-Vestefália, reúne "arte contemporânea de alta qualidade da Alemanha, dos países do Benelux [Bélgica, Holanda e Luxemburgo], entre outros que desempenham um papel importante nesta área", pode ler-se na página oficial do evento, "posicionando-se como uma feira regional, mas de abrangência global".

Na edição deste ano, cerca de uma centena de galerias, regionais e internacionais, vão mostrar arte contemporânea no espaço Areal Böhler, de Dusseldorf, uma antiga fábrica de aço. A Cristina Guerra Contemporary Art é a única portuguesa da lista de participantes.

"A galeria Cristina Guerra Contemporary estará presente no stand F05, com uma exposição de trabalhos selecionados de pintura, fotografia e escultura, dos seguintes artistas: André Cepeda, Tatjana Doll, Sabine Hornig, José Loureiro, Matt Mullican, João Maria Gusmão + Pedro Paiva, Erwin Wurm e Yonamine", revelou à agência Lusa Sónia Taborda, diretora de comunicação.

No ano passado estiveram na "Art Düsseldorf" cerca de 40 mil visitantes. A Cristina Guerra Contemporary participa desde a primeira edição porque "assumiu o convite para fazer parte do comité de seleção da feira, integrado por uma dezena de galeria internacionais."

Dos artistas portugueses estará em exposição uma fotografia de André Cepeda, duas esculturas de João Maria Gusmão e Pedro Paiva e uma pintura e José Loureiro.

"A feira destaca-se pela sua localização geográfica, abrangendo os países do Benelux, uma região com uma sólida tradição de colecionadores de arte", frisou Sónia Taborda.

Do programa fazem parte `workshops`, visitas guiadas à feira e palestras.

A "Art Düsseldorf" começa esta sexta-feira, 15 de novembro, e termina no domingo.