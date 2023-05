GlobeTrotter dá nome à nova exposição do cabo-verdiano Ben do Rosário

O fotógrafo cabo-verdiano Ben do Rosário juntou a paixão pelas viagens à da fotografia numa exposição intitulada GlobeTrotter. As fotografias podem ser vistas até ao fim do mês de maio na galeria "Avenidas" localizada no Bairro do Rego.