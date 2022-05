Góis acolhe peça teatral "Eudaimonia" em 10 de junho

"`Eudaimonia` é mais do que um espetáculo, é uma viagem à alma humana onde as várias emoções e sentidos são desafiados para entender qual é o conceito de felicidade", referiu a autarquia, em comunicado.

A peça, produzida pelo Teatro Experimental de Intervenção de Arganil (TEIA), questiona se a "felicidade existe ou é apenas um momento?".

"Com este espetáculo de performance, o espetador é confrontado consigo mesmo, com os seus medos, com os seus sonhos, com a sua realidade e com e com quem o rodeia".

Trata-se de uma iniciativa inserida na candidatura de programação cultural em rede designada "Portas do Céu", que será desenvolvida ao longo de 12 meses.

O projeto cultural em rede "Portas do Céu" resulta de uma candidatura dos municípios de Pampilhosa da Serra, Arganil e Góis, que consiste na realização de vários eventos em espaços do património natural e cultural destes territórios.

Cofinanciado pelo Centro 2020 e pelo Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional, o projeto pretende contribuir para a diversificação da oferta cultural, promoção da cultura e afirmação da região enquanto destino turístico de excelência.