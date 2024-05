Governo comunica nome para presidência da associação gestora de Évora2027

Em reunião de câmara, ao ser questionado pelo vereador do PSD Henrique Sim-Sim, o presidente da autarquia, Carlos Pinto de Sá (CDU), indicou que o nome foi-lhe comunicado numa audiência com a ministra da Cultura, Dalila Rodrigues.

"A ministra comunicou um nome para a presidência da direção e eu comuniquei à ministra que, como é dito no `bid book`, tem que haver um consenso entre o ministério e a câmara nessa material", referiu.

Assinalando que não dará o seu acordo "a qualquer nome sem que haja consenso", o autarca disse estar a "contactar as várias forças politicas" para que o processo de escolha do presidente da direção da associação "chegue a bom termo".

Contactadas pela agência Lusa, várias fontes ligadas à associação Évora2027 adiantaram que o Governo indicou para o cargo o nome de Maria do Céu Ramos, atual secretária-geral da Fundação Eugénio de Almeida (FEA).

A Lusa também contactou Maria do Céu Ramos, que se escusou, para já, a fazer comentários.

Na reunião de câmara, a oposição à gestão CDU do município levantou várias questões sobre a iniciativa da Capital Europeia da Cultura, nomeadamente em relação a alegados atrasos nos projetos e no arranque da associação.

Já o presidente da câmara explicou que não foi ainda realizada uma nova assembleia geral da associação devido à fase de "transição de governo" e por o novo Executivo não ter indicado, até agora, um representante neste órgão.

Pinto de Sá realçou que os cargos de diretor executivo e o diretor artístico de Évora2027 são escolhidos através de concurso público, cujos regulamentos já estão elaborados e que se aguarda "a definição dos níveis remuneratórios".

"Esperamos que estes regulamentos possam ir à próxima assembleia geral" para que os dois concursos para os cargos possam ser lançados em breve, frisou.

De acordo com o autarca, também na próxima assembleia geral deverão ficar decididos os nomes dos cargos de diretor de comunicação e diretor financeiro, que são escolhidos por este órgão da associação.

O Estado, a Câmara de Évora e mais seis instituições que já faziam parte da comissão executiva da candidatura são os fundadores da associação, cujo decreto-lei de criação foi publicado em Diário da República no final do ano passado.

A mesa da assembleia, que vai, para já, funcionar como comissão instaladora, é presidida pela Câmara de Évora e tem na vice-presidência a Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo e, como secretário, a Universidade de Évora.

Já a direção tem os cargos de presidente, que será escolhido por acordo entre Governo e município, e também de diretores executivo, artístico, comunicação e financeiro.

Évora foi nomeada Capital Europeia da Cultura em 2027 juntamente com Liepaja, na Letónia.

Com um total de cerca de 49 milhões de euros, a dotação financeira de Évora 2027 é composta por 15 milhões do Orçamento do Estado, 10 milhões de fundos europeus, quatro milhões do Turismo, cinco milhões para territórios envolventes e os restantes 15 milhões são subscritos pelo município e parceiros.