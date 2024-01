Grande Prémio do Festival de Banda Desenhada de Angoulême para britânica Posy Simmonds

O anúncio feito hoje à tarde pela organização do festival faz da autora de "Gemma Bovery", de 78 anos, a primeira britânica e a quinta mulher em cinco décadas a receber o prémio, o mais prestigiado da banda desenhada a nível mundial.

Posy Simmonds nasceu no Berkshire, no sudeste de Inglaterra, em 1945. Formou-se na Central School of Art & Design de Londres após um ano de estudos na Sorbonne, em Paris, e começou a trabalhar como ilustradora no jornal The Guardian em 1972, onde deu início aos seus primeiros trabalhos gráficos e narrativos.

Entre as séries gráficas mais conhecidas e distinguidas de Posy Simmonds estão "Tamara Drewe", que narra com ironia o retorno de uma dedicada jornalista à sua cidade natal, e "Gemma Bovary", uma sátira atualizada do romance francês "Madame Bovary", de Gustave Flaubert do século XIX.

"Cassandra Darke", "Literary Life" e "Mrs Weber`s Diary" estão também entre as obras de cariz satírico mais conhecidas na carreira de 40 anos de Posy Simmonds, convivendo lado a lado com outras para um público mais novo, como "F-Freezing ABC" e a série Lulu, que inclui títulos como "Lulu And The Flying Babies", "Lulu at the Museum" e "Lulu And The Chocolate Wedding".

Posy Simmonds, que não pôde estar presente no anúncio do prémio, hoje, no festival de Angoulême, enviou uma mensagem que foi lida pelo seu editor local, da casa Denoël Graphic: "Fiquei encantada, surpreendida, atordoada, por receber esta homenagem. É uma honra e um prazer juntar-me ao grupo de vencedores anteriores."

As diferentes rondas de votações, feitas por autores publicados em França, colocaram Posy Simmonds à frente da francesa Catherine Meurisse, derrotada pela quinta vez consecutiva nesta fase do concurso, e o norte-americano Daniel Clowes.

Na mensagem enviada ao festival, Simmonds saudou os seus concorrentes e afirmou a sua admiração pelo seu trabalho, garantindo que "a qualidade de uma corrida é medida pelo valor dos seus concorrentes."

O percurso de Posy Simmonds foi já distinguido com o Grande Prémio Rodolphe-Töpffer. A bilioteca do Centre Pompidou, em Paris, dedica-lhe atualmente a exposição "Dessiner la littérature", patente até ao próximo dia 01 de abril.

A 51.ª edição do Festival Internacional de Banda Desenhada de Angoulême espera cerca de 200 mil visitantes, até à data de encerramento, no domingo.

Em 2023, o Grande Prémio de Angoulême foi para o franco-sírio Riad Sattouf, autor da série autobiográfica de seis volumes "O Árabe do Futuro".