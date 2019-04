Guitolão elétrico: o novo instrumento inventado por um português

Mariana Morais - RTP16 Abr, 2019, 17:22 / atualizado em 16 Abr, 2019, 17:23 | Cultura

O guitolão elétrico vem da família da guitarra portuguesa, neste caso, do guitolão: um instrumento que foi criado em 2005 por Gilberto Grácio e pensado para o músico Carlos Paredes.



A ideia seria criar uma guitarra portuguesa que alcançasse mais notas musicais, com sonoridades mais graves e agudas. Por isso, o braço por onde se estendem as cordas do guitolão é mais extenso.





A guitarra portuguesa elétrica já existia em várias versões e cada uma foi criada por músicos diferentes. O que faltava, diz Pedro Alves Duarte - inventor do guitolão elétrico - era um instrumento com o timbre da guitarra portuguesa e a versatilidade de uma guitarra elétrica.





Uma guitarra portuguesa moderna

Pedro Alves Duarte descreve a sua invenção como uma guitarra portuguesa barítono elétrica. O guitolão vem da família da guitarra portuguesa e a principal diferença é o tamanho da escala – alcança mais notas (quatro oitavas completas) e tem vinte e três trastes.







“A guitarra portuguesa e a de Coimbra, elétricas, já foram inventadas. Faltava um instrumento mais versátil com mais expressividade. E este instrumento tem essa expressividade (…) associada à tecnologia elétrica, mais conhecida pela colocação de pick ups”, explica o músico.







Reportagem emitida no programa Portugal em Direto



É ainda possível captar qualquer sistema de cadeia de efeitos de sinal e amplificadores, sendo possível ouvir o som com distorção ou vibrato, por exemplo.







O músico desenhou e estruturou o projeto sozinho mas contratou três luthiers para o trabalho de manufatura em Portugal, nos Estados Unidos da América e também no Reino Unido. Só assim, sempre a supervisionar o projeto, conseguiu o som que procurava para brilhar nas composições do futuro álbum que irá lançar, cujo tema é a cultura portuguesa.



“É uma nova textura cheia de portugalidades, cheia de fado, mas com aquilo que eu gosto: distorção!”, diz o instrumentista.







Uma homenagem à cultura portuguesa

Este novo instrumento surgiu do projeto de Doutoramento do músico e investigador na Universidade de Bath Spa, em Inglaterra.O corpo do instrumento também é maior, o que possibilita uma maior projeção dos harmónicos, mas também o torna mais característico e invulgar.O instrumento pode adaptar-se a qualquer estilo musical, incluindo o pop, jazz, rock ou fado. A estabilidade dos sistemas permite afinações diversas para resultados criativos autênticos, destaca Pedro Alves Duarte.“Caravela” é o nome do primeiro original onde se faz ouvir pela primeira vez o guitolão elétrico.Pedro Alves Duarte sublinha que este instrumento só poderia ter sido inventado por alguém com o intuito de o usar na sua própria música ou que “não tem o conhecimento para o tocar”. Este guitolão, refere, faz parte da sua “organologia, do timbre, da identidade” musical.Mas não se trata apenas de uma mera uma invenção feita por um português. Por detrás deste instrumento, há muita história e cultura que surgem representadas nos mais pequenos pormenores.A caixa-de-ressonância do instrumento em forma de gota é inspirada na arquitetura interna da guitarra portuguesa, e a cor azul é uma alusão à azulejaria portuguesa.As entradas de som têm a forma de uma folha de oliveira – árvore predominante em Portugal – e o braço também tem várias folhas desenhadas.O guitolão é uma marca da identidade portuguesa no mundo da música. O processo de patenteamento já teve uma reposta positiva. Em breve, é possível que vejamos este instrumento no mercado e que o oiçamos nos mais diversos estilos musicais.