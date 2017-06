Hip-hop em destaque no 9.º Summer Fest que decorre sexta e sábado na Ericeira

Lusa 28 Jun, 2017, 10:25 | Cultura

Naquela que é já a 9.ª edição, o Sumol Summer Fest regressa ao Ericeira Camping [parque de campismo], a menos de 500 metros da praia, para "muita animação, convívio e grandes concertos".

Do cartaz para este ano faz parte um espetáculo único que irá juntar em palco `rappers` e grupos que fazem "A história do hip-hop tuga", como Black Company, General D, Sam the Kid, Ace e Presto (dos Mind Da Gap), Dealema, Chullage, Capicua, Dengaz, Bispo e Holly Hood.

"A história do hip-hop tuga" começa a ser contada a partir de 1994, ano da edição da coletânea "Rapública", da qual fazia parte o tema "Não sabe nadar" dos Black Company.

Os Black Company, tal como General D, o primeiro MC [Mestre de Cerimónias] a editar um disco em nome próprio ("Pé Na Tchôn, Karapinha Na Céu", em 1995, que inclui o tema "Black Magic Woman"), estão entre os `pioneiros` que irão estar em palco.

"A cada ano que ia passando havia aquela música que conseguia conquistar mais 10/15/20 pessoas" e são "as músicas mais icónicas, que foram abrindo portas" que irão fazer parte do espetáculo, contou o músico e produtor Vasco Ferreira (Sensi), um dos mentores da iniciativa, em entrevista à agência Lusa.

De uma listagem de cerca de 50 nomes, vários ficaram de fora, pelas mais variadas razões. "Mesmo os artistas que não vão, serão homenageados de alguma forma", ao longo de duas horas.

O espetáculo está marcado para sexta-feira, dia em que, no palco principal, atuam também o `rapper` norte-americano Fat Joe, o DJ português Big, o DJ britânico Digital Farm Animals (Nicholas Gale) e, no palco dedicado à música nacional, DJ Dadda, insch e Fugly.

Para sábado estão agendadas as atuações do jamaicano Sean Paul, do `rapper` norte-americano Post Malone, dos `rappers` portugueses Valas e Deejay Telio, do DJ português Slimcutz, no palco principal, Sensi, em formato DJ set, The Zanibar Aliens e The Sunflowers, no palco dedicado à música nacional.

Os passes para os dois dias e os bilhetes para sábado já estão esgotados, bem como o bilhete conjunto Sumol Summer Fest + MEO Sudoeste.