Historiadora Ana Paula Rebelo Correia é a nova diretora do Museu da Marioneta de Lisboa

De acordo com a página desta entidade, que tutela o museu, ao processo de recrutamento concorreram 121 candidatos, tendo a escolha final, após entrevistas, indicado Ana Paula Rebelo Correia, que entrará em funções na direção, no início de 2021.

O júri deste processo de recrutamento foi composto por Joana Gomes Cardoso, presidente do Conselho de Administração da EGEAC, Sara Pereira, diretora do Museu do Fado, Vítor Serrão, professor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e diretor do Instituto de História da Arte, o colecionador Francisco Capelo e a ex-diretora do Teatro Viriato Paula Mota Garcia.

A nova diretora do Museu da Marioneta é doutorada em História da Arte pela Université Catholique de Louvain, na Bélgica, onde também se licenciou e fez a agregação em Metodologia das Artes Plásticas.

O seu percurso profissional tem sido feito na área das artes e da iconografia, mas também na docência e no trabalho em museus, coordenando os serviços educativos do Museu Gulbenkian e do Museu Bordalo Pinheiro, em Lisboa.

Foi professora na Escola Superior de Artes Decorativas - Fundação Ricardo Espírito Santo Silva (ESAD-FRESS), e na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.

Ana Paula Rebelo Correia irá ocupar o lugar da museóloga Maria José Machado Santos, que faleceu em abril deste ano, aos 59 anos.

Natural de Coimbra, Maria José Machado Santos licenciou-se em História e dedicou-se à área cultural, tendo trabalhado, nomeadamente no Instituto Português do Património Arquitetónico (IPPAR), nos eventos Lisboa94 - Capital Europeia da Cultura, na Expo`98 e, desde 2000, na EGEAC.

Dirigia o Museu da Marioneta desde 2001 e foi, desde 2018, presidente da direção da secção portuguesa da UNIMA, a União Internacional da Marioneta.

O Museu da Marioneta está instalado desde 2001 no Convento das Bernardas, em Lisboa, e é totalmente dedicado à interpretação, divulgação da história da marioneta e difusão do teatro de marionetas no mundo, com especial relevo para a marioneta portuguesa.

Reúne um espólio diversificado que percorre marionetas, materiais e técnicas tradicionais e contemporâneas de vários países.

Desde 2008, possui em depósito a coleção de marionetas e máscaras do sudoeste asiático e africanas do colecionador português Francisco Capelo.