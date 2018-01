Hugo Costa vai levar coleção inspirada no `punk` à Semana da Moda de Paris

Lusa15 Jan, 2018, 19:23 | Cultura

Para a sua quarta participação consecutiva na semana de moda de Paris, Hugo Costa desenhou uma coleção intitulada "(A)Way of Punk" porque considera que "o punk não morreu" e que continua a ser "o movimento de aparência agressiva, sarcástico, de contracultura e reação".

"Não, o punk aqui não morreu. Está implícito na coleção, que se reflete como reação. Através do uso da cor e das combinações de matérias mais agressivas e coordenados justapostos de forma não convencional, apostando sempre no movimento `no gender`", descreveu Hugo Costa, no comunicado de imprensa.

O criador sublinhou que "a coleção foge do `color block` e trabalha numa explosão cromática, ora questionando algumas formas da marca, ora transformando outras".

Hugo Costa vai, também, apresentar uma linha de óculos de sol, desenvolvida em parceria com a marca portuguesa Cus Cuz, "totalmente manufaturados, desenvolvidos ao abrigo de preocupações sustentáveis, com linhas `gender-free` minimalistas e intemporais", de acordo com o comunicado de imprensa do Portugal Fashion.

Para a apresentação da coleção Outono/Inverno 2018/2019, o `designer` de São João da Madeira apostou num "formato experimental e interativo", em que vai "romper com o tradicional formato do desfile".

"A tecnologia multimédia e os `social media` cruzam-se com montras vivas, incluindo peças expostas, contacto próximo com manequins espalhados pelo espaço, bem como conteúdos de vídeo e fotografia, em jeito de instalação", segundo o Portugal Fashion, adiantando que "uma das componentes mais interativas será uma `secção try it`".

A apresentação desta quarta-feira está agendada para entre as 17:00 e as 19:30 locais (menos uma hora em Lisboa), no n.º43 da rua Notre Dame de Nazareth, e vai também estar em exposição no Idao-Showroom, de 19 a 24 de janeiro.

Nesta plataforma, que durante a semana de moda acolhe compradores de todo o mundo, também vão estar presentes as coleções das `designers` Inês Torcato e Nycole, apoiadas pelo braço comercial do Portugal Fashion, o projeto Next Step.

O Next Step também vai apoiar David Catalán, oriundo da plataforma de jovens criadores do Portugal Fashion, o Bloom, que vai expor a sua coleção no Cube Showroom, de 18 a 24 de janeiro.

A "Paris Men`s Fashion Week" é considerada uma das mais importantes semanas de moda do mundo, na qual vão ser apresentadas as coleções de Valentino, Hermès, Dior Homme, Louis Vuitton, Alexander Mc Queen, Balmain, Kenzo e Agnès B, entre outras marcas.

A Semana da Moda Masculina começa esta terça-feira, com desfiles de Palomo Spain, Namacheko e GMBH, terminando no próximo domingo com o desfile da marca Kenzo.

O Portugal Fashion, um projeto da responsabilidade da ANJE, desenvolvido em parceria com a Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, assim como o Next Step são financiados pelo Portugal 2020, no âmbito do Compete 2020 - Programa Operacional da Competitividade e Internacionalização, com fundos provenientes da União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.

A nova temporada das semanas da moda 2018-2019 do Portugal Fashion começou com a coleção "Rock & Roll", de Miguel Vieira, em Milão, e vai continuar em Roma, a 28 de janeiro.