"Ice Merchants". Falta dinheiro para divulgar filme português nomeado para Óscar

, nomeado para os prémios de cinema de animação Annie e para os Óscares.



No caso dos Óscares, a situação é inédita: pela primeira vez, um filme de produção portuguesa está nomeado, neste caso na categoria de Melhor Curta-Metragem de Animação.



Ice Merchants tem feito um percurso premiado por festivais desde maio de 2022, quando esteve integrado na programação de Cannes. Foi produzido pela cooperativa portuguesa Cola Animation, em co-produção com França e Reino Unido.



O filme teve um orçamento de cerca de 100 mil euros e contou com distribuição internacional pela Agência da Curta-Metragem, que o colocou em festivais que os produtores consideraram importantes para o percurso fora de portas.