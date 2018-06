Ílhavo com coreógrafa Isabelle Beernaert e concertos de X-wife, Poppers e até smartphone

Lusa27 Jun, 2018, 14:35 | Cultura

A cargo do projeto 23 Milhas, que coordena a programação integrada da Fábrica das Ideias (na cidade da Gafanha da Nazaré), do Cais Criativo (na praia da Costa Nova), do Laboratório das Artes do Teatro da Vista Alegre e da Casa da Cultura de Ílhavo (na sede do concelho), o cartaz de julho a setembro prevê ainda um prolongamento do festival intermunicipal de músicas do mundo Festim e um concerto de tributo ao desaparecido cantautor Carlos Paião.

No âmbito do Festival do Bacalhau também haverá espetáculos por Bonga, The Black Mamba, HMB e o concerto que junta a Banda Nova de Ílhavo ao grupo Quinta do Bill; no programa mais informal "Marolas", espera-se Nerve e Jimmy P; e a secção paralela prolonga-se com exposições de ilustração, música para bebés e teatro de revista com Carlos Cunha.

Para Luís Sousa Ferreira, diretor do 23 Milhas, essa oferta ajudará Ílhavo a revelar, na época balnear, todo "o seu esplendor e diversidade", num convite a intercâmbios culturais e respetiva fruição nas praias e jardins do concelho, "entre a ria e o mar".

Identidade e diáspora estarão assim em foco: por um lado, porque Ílhavo recebe bandas do Benin e do Chile ao abrigo do Festim e ainda prolonga o espírito desse festival com convites autónomos à banda de fusão-lusófona Senza e a DJ portugueses de sonoridade poli-cultural; por outro, porque, além da atuação conjunta da Banda Nova de Ílhavo com os autores do tema "Filhos da Nação", também o concerto de homenagem a "um ilhavense maior" como Carlos Paião será levado a cabo por artistas do concelho.

O mesmo acontecerá, aliás, no espetáculo "Vala Comum", que reúne atores profissionais e dezenas de jovens locais numa abordagem ao que Luís Sousa Ferreira define como "temáticas sensíveis e incontornáveis para os adolescentes".

Esse sentido de partilha e comunhão sairá ainda reforçado de uma outra proposta do 23 Milhas: "o inovador concerto de Paulo Bastos, `Raízes no Ar`, em que o público é convidado a interagir com o artista em palco através do `smartphone`", graças a um `software` especificamente desenvolvido para permitir o envolvimento dos espectadores na música e no cenário do concerto.

A programação de Ílhavo para o terceiro trimestre de 2018 será igualmente marcada pelo regresso do ciclo "Cais à Noite", que às sextas-feiras levará ao Cais Criativo da Costa Nova música eletrónica, rock, pop e indie, através das atuações de X-Wife, Paraguaii, Cachupa Psicadélica e The Poppers - seguidos de DJ convidados pelo coletivo "Faina".

Quanto à belga Isabelle Beernaert, que Luís Sousa Ferreira aponta como "uma das mais bem-sucedidas coreógrafas da Bélgica, Holanda e Luxemburgo", a sua presença em Ílhavo resulta da primeira residência artística internacional levada a cabo no Cais Criativo da Costa Nova, onde a artista vem trabalhando "com bailarinos de todos os cantos do mundo".

O projeto tem em vista a criação do espetáculo "Le Temps Perdu", que irá estrear em novembro no Royal Theatre Carré de Amesterdão, e será antecipado por uma `masterclass` na Casa da Cultura de Ílhavo, onde a premiada coreógrafa das edições belga, holandesa e ucraniana do programa televisivo "Achas que sabes dançar?" partilhará a sua técnica com estudantes e profissionais da região.

No mesmo espírito, também a portuguesa Né Barros estará em julho em residência artística na Fábrica das Ideias, explorando, no projeto "Revoluções", como materiais artísticos e políticos se podem transformar pela dança "numa matéria sensível e potencial".