"Imersão" mostra os dramas dos refugiados no Mediterrâneo

É uma instalação artística chamada "Imersão" porque a ideia é mergulhar mesmo no drama dos migrantes do Mediterrâneo. O trabalho, que inclui fotos, coletes e até um bote dos que são resgatados, é da autoria do repórter de imagem da RTP, David Araújo, que acompanhou o trabalho dos agentes portugueses.