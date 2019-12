Indonésia. Pintura rupestre de caça será a mais antiga história do mundo

A investigação, publicada hoje na revista Nature , descreve a pintura encontrada na Ilha Celebes como um grupo de figuras abstratas, combinando características humanas com outras animais, que caçam grandes mamíferos com o que parecem ser lanças e cordas.A representação dos caçadores através dessas figuras antropomórficas, segundo os especialistas, também pode ser a prova mais antiga da capacidade da nossa espécie de imaginar "a existência de seres sobrenaturais, a pedra angular da experiência religiosa".A equipe de investigação, liderada pelos arqueólogos Maxime Aubert e Adam Brumm, encontrou as pinturas na caverna "Leang Bulu Sipong 4", descoberta em 2017 na ilha Celebes.

Nas pinturas aparecem pelo menos oito figuras humanas e seis animais, dois porcos e quatro búfalos anões, que foram feitas ao mesmo tempo com pigmentos vermelhos, na mesma técnica estilística.





“Esta é a arte figurativa mais antiga que existe e pensamos que é o exemplo mais antigo de uma obra narrativa e talvez de espiritualidade”, explica o arqueólogo Adam Brumm.







O estudo consistiu na medição da degradação radioativa do urânio formado nos desenhos da caverna, ao longo de 4,5 metros de parede.O estudo mostrou que o pigmento do porco tem pelo menos 43.900 anos e os dois búfalos têm, pelo menos, 40.900 anos.

“Nunca vi nada como isto antes”, disse Adam Brumm, arqueólogo da Universidade de Griffith, citado pela BBC. “Já vi centenas de arte em rochas nesta região – mas nunca vi nada como uma cena de caça”.







Outros investigadores citados pela Nature questionam se se trata de uma cena de uma única história e dizem que poderá ser uma série de imagens pintadas ao longo do tempo. “É questionável se se trata de uma cena”, diz à Nature Paul Pettitt, especialista da Universidade de Durham.





Na região de Sulawesi, Indonésia, há pelo menos 242 grutas com imagens de milhares de anos. Novos locais estão a ser descobertos anualmente.





Esta será a história mais antiga alguma vez encontrada, não a imagem mais antiga. No ano passado, cientistas dizem ter encontrado o desenho humano mais antigo num fragmento de rocha na África do Sul, datado de há 73.000 anos.







“A arte rupestre encontrada na Europa tem de 14.000 a 21.000 anos e eram consideradas as mais antigas obras com uma narrativa clara”, diz o estudo publicado pela Nature.c/Lusa