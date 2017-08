Inscrições de filmes para festival Caminhos do Cinema Português estão abertas

Lusa 09 Ago, 2017, 14:44 / atualizado em 09 Ago, 2017, 14:44 | Cultura

O "Call for movies" para a 23.ª edição do Caminhos do Cinema Português, que decorre de 27 de novembro a 05 de dezembro, está aberto até 27 de agosto para as duas categorias competitivas - Seleção Caminhos e Seleção Ensaios -, anunciou hoje a organização do festival, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

A Seleção Caminhos é destinada "a jovens autores e a autores consagrados" do cinema português, sendo que a Seleção Ensaios destina-se a todas as produções feitas em meio académico ou escolar, em Portugal ou no estrangeiro, explica a mesma nota.

Para a Seleção Caminhos há normalmente "300 a 350 filmes" a concurso, sendo que são selecionados 60 a 65, explanou o diretor do festival, Vitor Ferreira, referindo que na Seleção Ensaios tem-se registado "um fluxo inimaginável", face à abertura a escolas de cinema internacionais.

Em 2015, o festival recebeu um total de 1.126 submissões de filmes às secções competitivas, entre longas, curtas e animações.

A organização espera encontrar um equilíbrio "entre géneros, gerações e estilos", por forma a demonstrar "a abertura do evento para a variedade cinematográfica portuguesa".

Além das secções competitivas, o festival Caminhos do Cinema Português vai contar ainda com sessões temáticas, "bem como um programa pedagógico e científico no domínio da discussão e formação de públicos".

O Caminhos do Cinema Português realiza-se em Coimbra desde 1988.