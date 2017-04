Instituto Camões apoia iniciativa para escolher Livro do Mês

RTP 16 Abr, 2017, 17:53 / atualizado em 16 Abr, 2017, 18:41 | Cultura

No âmbito do plano de promoção da leitura em Língua Portuguesa do Camões, I.P., e em parceria com o site escritores.online, surge agora mais uma iniciativa que envolve as várias coordenações do ensino de português no estrangeiro. Arrancou neste mês de abril, o “Livro do Mês” , iniciativa que permitirá a cada coordenação no estrangeiro escolher quatro livros de autores que escrevem em língua portuguesa. A divulgação está disponível na página oficial do escritores.online e os livros selecionados serão alvo de votação.



As quatro obras de autores de língua portuguesa ficarão a votação e será permitido votar uma única vez ( por cada IP), tendo os interessados apenas que escolher a obra preferida ao clicar em cima da capa do livro da sua preferência.



Nesta parceria do escritores.online com o Camões já há uma primeira seleção efetuada: a Coordenação do Ensino de Português nos EUA (Boston) foi a primeira estrutura do Camões, IP, no estrangeiro, a fazer a seleção dos quatro livros de quatro autores de expressão portuguesa: “Quando eu for…Grande” da autoria de Maria Inês Almeida; “Pedro Alecrim" de António Mota; “O Paraíso são os outros” de Valter Hugo Mãe e “O luto de Elias Gro” de João Tordo.







O escritores.online desenvolve várias iniciativas literárias e tem vários parceiros como a Sociedade Portuguesa de Autores, a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, a Associação Portuguesa de Escritores, entre outros.



A quem interessar participar pode aceder a esta iniciativa em www.escritores.online .