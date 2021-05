Itália vence Festival Eurovisão da Canção 2021. Portugal fica em 12º lugar

Antes da vitória desta noite, Itália tinha vencido o Festival Eurovisão da Canção em 1964 e 1990. Este sábado, o país alcançou a vitória com 524 pontos. É também a primeira vez que um país dos "big five" vence o festival desde 2010, numa final renhida e emocionante, em que a classificaçáo final ficou por definir até ao último momento.







1º - Itália - "Ziiti E Buoni" (Mäneskin)











Logo de seguida, em segundo lugar, ficou a França, com o tema "Voilá", interpretado por Barbara Pravi (499 pontos). Em terceiro lugar, a Suíça, com o tema "Tout l'Univers", obteve 432 pontos.





Seguiram-se os Daði og Gagnamagnið, da Islândia, em 4º lugar, com a música "10 Years" (378) e a Ucrânia ficou em 5º lugar, com "Shum", de Go_A (364). A Finlândia alcançou o 6º lugar com a música "Dark Side", dos Blind Channel (301 pontos).







A banda portuguesa The Black Mamba alcançou o 12º lugar com o tema “Love Is On My Side”. Pela primeira vez, Portugal concorreu com uma canção totalmente cantada em inglês. A música foi composta por Tatanka, vocalista desta banda formada em 2010.







12º - Portugal - "Love Is On My Side" (The Black Mamba)













O resultado alcançado este sábado foi um dos melhores da história das participações portuguesas, com 153 pontos.





Na última quinta-feira, os The Black Mamba tinham garantido a passagem à final ao ficarem entre as dez canções mais votadas na segunda semi-final. Embora estando longe das principais favoritas à vitória, a canção de Portugal despertou a atenção da Europa, tendo chegado a alcançar o 8º lugar nas casas de apostas depois da atuação de quinta-feira.





“Crazy Nando”, cujo videoclipe foi gravado no hotel em que estiveram durante as últimas semanas, em Roterdão. Também de forma a aproveitar todo o entusiasmo criado à volta do certame, a banda portuguesa lançou por estes dias um novo single,, cujo videoclipe foi gravado no hotel em que estiveram durante as últimas semanas, em Roterdão.





Portugal participou no concurso pela primeira vez em 1964, tendo vencido pela primeira e única vez em 2017 com o tema “ Amar Pelos Dois ”, interpretado por Salvador Sobral e composto por Luísa Sobral.

Eurovisão em pandemia





Devido à situação pandémica, todos os 39 países em competição nas semi-finais e final gravaram as respetivas atuações de forma a garantir a participação no certame, caso não fosse possível subir a palco ou viajar para Roterdão na altura do festival.







Na primeira semi-final, a Austrália - que participa no festival desde 2015 e acabou por não se qualificar para a final - participou com uma atuação gravada antecipadamente, uma vez que a delegação não pôde viajar para os Países Baixos.







Na segunda semi-final, os Daði og Gagnamagnið, da Islândia, não apresentaram a sua música ao vivo, já que um dos elementos da banda testou positivo à Covid-19, mas ainda assim conseguiram qualificar-se e participaram nesta final por via da gravação de um ensaio.







Quem também testou positivo à Covid-19 foi Duncan Laurence, dos Países Baixos. O vencedor da anterior edição do Festival da Eurovisão, em 2019, com o tema “Arcade” não esteve fisicamente na Ahoy Arena, em Roterdão, para passar o testemunho ao vencedor deste ano.







De recordar que em 2020, pela primeira vez desde a criação do Festival Eurovisão da Canção, em 1964, a União Europeia de Radiodifusão (EBU) cancelou o concurso que deveria ter ocorrido em maio do ano passado, considerando que não estavam reunidas todas as condições devido à situação pandémica.







Este ano, apesar da pandemia, as duas semifinais e também a final contaram com público a assistir ao vivo, com 3.500 bilhetes vendidos por espetáculo.