"J`Accuse - O Oficial e o Espião", o último filme do realizador Roman Polanski

"J'Accuse - O Oficial e o Espião", é um drama histórico sobre o caso Dreyfus. É uma adaptação da história verídica de Alfred Dreyfus, um militar acusado de espionagem, incriminado com provas falsas e condenado à deportação para a Ilha do Diabo, na Guiana Francesa.



O filme conquistou o Grande prémio do júri no Festival de Veneza, em Setembro de 2019.



O ator Jean Dujardin tem o papel do Coronel Picquart e Louis Garrel é o capitão Alfred Dreyfus. Do elenco, também faz parte a atriz francesa Emmanuelle Seigner, casada com o realizador Roman Polanski.