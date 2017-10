João Pinto Coelho desvenda "Os loucos da rua Mazur"

O escritor foi distinguido com o romance "Os loucos da rua Mazur".



O livro fala da violência e da vida de uma pequena comunidade situada na Polónia antes, durante e depois da guerra, quando se reúnem numa pequena livraria em Paris.



Juntam-se para escrever um livro de memórias mas este acaba por se transformar numa arma para se agredirem uns aos outros.



Desvendam ainda um mistério, de um massacre ocorrido na Polónia, perpetrado por cristãos polacos contra os seus vizinhos judeus e o único facto histórico referido no romance.



O romance pretende refletir como foi possível pessoas aparentemente normais acabarem por participar no Holocausto de forma extremamente violenta.



João Pinto Coelho já tinha sido finalista do Prémio Leya em 2014, mas é agora que conquista o maior prémio para uma obra inédita escrita em língua portuguesa.



O galardão tem o valor de 100 mil euros e inclui ainda a edição da obra pelo grupo editorial Leya.