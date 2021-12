Jornal 2. Joaquim Letria regressa ao lugar onde marcou o jornalismo nacional

Moderou ainda o mais emblemáticos de todos os debates políticos, aquele do "olhe que não, olhe que não", entre Soares e Cunhal.



No momento em que foi considerado pela Sociedade Portuguesa de Autores como o melhor programa de Informação da televisão portuguesa, o Jornal 2 traz a estúdio muitos dos rostos de referência da Informação da RTP2 desde a primeira emissão, a 16 de outubro de 1978, para recuperar a história e pensar sobre o futuro do jornalismo.



Esta quarta-feira, 22 de dezembro de 2021, foi a vez de Joaquim Letria, um dos fundadores do projeto que desde o início concorreu com o Telejornal, para quem um dos momentos mais emblemáticos na sua história como jornalista foi a entrevista a uma cadeira vazia, porque o entrevistado falhou.



Ver hoje o que é o jornalismo e ver o que então era "faz-me sorrir" afirma. "Não tem nada a ver com o que fazíamos naquele tempo, nem melhor nem pior".



"A própria RTP era muito diferente", recordou Joaquim Letria, considerando que "hoje em dia não é fácil ser jornalista". "Não há nada que os ajude".