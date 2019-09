Partilhar o artigo Kalú divide palco do Teatro Viriato com os "avós do rock" de Viseu Imprimir o artigo Kalú divide palco do Teatro Viriato com os "avós do rock" de Viseu Enviar por email o artigo Kalú divide palco do Teatro Viriato com os "avós do rock" de Viseu Aumentar a fonte do artigo Kalú divide palco do Teatro Viriato com os "avós do rock" de Viseu Diminuir a fonte do artigo Kalú divide palco do Teatro Viriato com os "avós do rock" de Viseu Ouvir o artigo Kalú divide palco do Teatro Viriato com os "avós do rock" de Viseu

Tópicos:

Bento Coletivo Gira Sol Azul, Coletivo Gira Sol Azul Alcina, Fonseca Alcinda Mendes Augusta, Kalú, Nazaré Cardoso Caetano Ramiro, Viriato, Xutos Pontapés,